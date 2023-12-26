В Сербии задержали афганца, подозреваемого в причастности к нелегальной миграции

Сербские правоохранители задержали в северном городе Суботица, что у границы с Венгрией, подозреваемого в переправке нелегальных мигрантов афганца.

Об этом Министерство внутренних дел Сербии сообщило во вторник, 26 декабря, пишет "Европейская правда".

Гражданина Афганистана М.Н. задержали представители подразделения сербского МВД по вопросам противодействия терроризму. Его называют причастным к преступной группировке, которая занимается переправкой мигрантов через Сербию в ЕС.

Фото: МВД СербИИ

Во время обыска в лесу неподалеку Суботицы нашли снайперскую винтовку, оптические приборы, две автоматические винтовки, рамки для автоматической винтовки и 568 патронов, добавили в ведомстве.

Фото: МВД СербИИ

Афганца задержали на 48 часов, в течение этого времени он должен предстать перед высшей прокуратурой Сербии для определения меры пресечения.

Сербия является ключевой страной на так называемом "балканском" миграционном маршруте в ЕС. Поток нелегальной миграции на нем обычно возрастает с наступлением осени, когда штормовая погода делает путь через Средиземное море слишком рисковым.

В последнее время на границе Сербии с Венгрией участились столкновения и стрельба из-за выяснения отношений между бандами контрабандистов.

В ноябре Сербия договорилась с Венгрией и Австрией о развертывании большего количества совместных полицейских патрулей на границе и согласовании визовой политики с политикой ЕС, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов на Запад через Западные Балканы.