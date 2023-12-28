Україна та Франція нарощують співпрацю в сфері оборони

Під головуванням Франції та Німеччини у Берліні відбулось засідання коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі Міноборони України.

Як зазначає відомство, заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк зустрівся з делегацією Сенату Франції, де обговорив з нею питання співпраці в оборонній сфері та подякував Парижу за участь у коаліції.

За його словами, в межах діяльності коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони України Міноборони розраховує на додаткове постачання сучасних систем ППО та ракет до них.

"Нам необхідні додаткові зенітні керовані ракети та засоби радіолокаційної розвідки, у першу чергу для виявлення та знищення ворожих балістичних ракет", – сказав він.

Крім того, Гаврилюк наголосив на зацікавленості у підготовці українських військових пілотів на території Франції, зокрема у збільшенні місць підготовки технічного та допоміжного персоналу для обслуговування літаків західного типу.

Раніше делегація Комітету Сенату Франції з питань закордонних справ, оборони та збройних сил після візиту до України та Польщі закликала збільшити обсяг військової допомоги Києву, аби допомогти йому протистояти агресії Росії.

Перед цим повідомляли, що з 2024 року Франція долучиться до підготовки українських льотчиків на західних винищувачах.

Водночас президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв надавати подальшу підтримку Україні для того, аби вона могла вести мирні переговори з РФ "за найкращих можливих умов".