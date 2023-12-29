США переконують вантажоперевізників плавати Червоним морем попри небезпеку атак

Військові США намагаються запевнити судноплавні компанії, що багатонаціональні сили забезпечують безпеку судноплавства через Червоне море і Суецький канал, незважаючи на те, що напади повстанців-хуситів тривають.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Представник Міністерства оборони США щодо Близького Сходу і в Африки Брайон МакГеррі зазначив, що Пентагон "взаємодіє з промисловістю майже щодня, щоб оцінити потреби і запевнити, що міжнародна спільнота готова допомогти у забезпеченні безпечного проходу".

Однак, як зазначає агентство, цього поки недостатньо для більшості судноплавних компаній.

Згідно з новими даними, половина контейнеровозів, які регулярно проходять через Червоне море і Суецький канал, зараз уникають цього маршруту через загрозу нападів. Багато танкерів і контейнеровозів вдаються до довшого і дорожчого маршруту навколо південного краю Африки, що може призвести до зростання цін на нафту і різноманітні споживчі товари.

У Пентагоні також нагадали про створену ініціативу з безпеки в Червоному морі під назвою Prosperity Guardian, яка об'єднує сили Великої Британії, Бахрейну, Канади, Франції, Італії, Нідерландів, Норвегії, Сейшельських островів, Іспанії, Австралії та Греції, а також деяких інших країн, які не розкривають свою участь.

Проте американські військові поки що не розкрили деталей того, як вони будуть діяти.

Речник Пентагону Пат Райдер раніше заявляв, що коаліція функціонуватиме як "дорожній патруль" в морі.

В окремій заяві Євросоюз, НАТО і ще низка окремих країн назвали неприйнятними дії бойовиків-хуситів довкола Аравійського півострова, які останнім часом регулярно обстрілюють торгові судна під приводом нібито їхнього зв’язку з Ізраїлем.