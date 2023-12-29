США убеждают грузоперевозчиков плавать по Красному морю, несмотря на опасность атак

Военные США пытаются заверить судоходные компании, что многонациональные силы обеспечивают безопасность судоходства через Красное море и Суэцкий канал, несмотря на то, что нападения повстанцев-хуситов продолжаются.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Представитель Министерства обороны США по Ближнему Востоку и в Африке Брайон МакГерри отметил, что Пентагон "взаимодействует с промышленностью почти ежедневно, чтобы оценить потребности и заверить, что международное сообщество готово помочь в обеспечении безопасного прохода".

Однако, как отмечает агентство, этого пока недостаточно для большинства судоходных компаний.

Согласно новым данным, половина контейнеровозов, которые регулярно проходят через Красное море и Суэцкий канал, сейчас избегают этого маршрута из-за угрозы нападений. Многие танкеры и контейнеровозы прибегают к более длинному и дорогому маршруту вокруг южного края Африки, что может привести к росту цен на нефть и разнообразные потребительские товары.

В Пентагоне также напомнили о созданной инициативе по безопасности в Красном море под названием Prosperity Guardian, которая объединяет силы Великобритании, Бахрейна, Канады, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Сейшельских островов, Испании, Австралии и Греции, а также некоторых других стран, которые не раскрывают свое участие.

Однако американские военные пока не раскрыли деталей того, как они будут действовать.

Представитель Пентагона Пат Райдер ранее заявлял, что коалиция будет функционировать как "дорожный патруль" в море.

В отдельном заявлении Евросоюз, НАТО и еще ряд отдельных стран назвали неприемлемыми действия боевиков-хуситов вокруг Аравийского полуострова, которые в последнее время регулярно обстреливают торговые суда под предлогом якобы их связи с Израилем.