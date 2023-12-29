ЄС засудив передання Росії державних дач в окупованій Абхазії

Європейський Союз висловив підтримку Грузії на тлі рішення так званого парламенту невизнаної Абхазії передати Росії комплекс державних дач "Бічвінда" у Піцунді, що на узбережжі Чорного моря.

Відповідний коментар у п’ятницю, 29 грудня, опублікувало представництво ЄС у Грузії, повідомляє "Європейська правда".

Європейське представництво нагадало, що ЄС повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет Грузії в межах міжнародно визнаних кордонів країни.

"Будь-яке рішення, що підриває територіальну цілісність Грузії, яким є спроба передати Росії землі окупованого самопроголошеного регіону Абхазія, є незаконним та недійсним", – додали там.

Комплекс держдач "Бічвінта" в Піцунді побудували у 1958-1961 роках за розпорядженням Микити Хрущова.

З 1995 року РФ орендувала землю з дачами, а в січні 2022 року – домовилась із самопроголошеною Абхазією про отримання цієї землі у власність "на безоплатній основі" на 49 років із правом капітального будівництва (за погодженням із абхазькою "владою").

Опозиція в невизнаній Абхазії називала угоду ганебною та вимагала її скасування, але в середу, 27 грудня, її ратифікував місцевий "парламент" і підписав так званий "президент" Аслан Бжанія.

Абхазія, розташована в північно-західній частині Грузії на узбережжі Чорного моря, вела війну за відокремлення від Грузії в 1992-93 роках. Після насильницької окупації частини території Грузії російськими військами у 2008 році "незалежність" самопроголошеної Абхазії визнали Росія, Венесуела, Нікарагуа, Науру та Сирія.

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