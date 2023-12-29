ЕС осудил передачу России государственных дач в оккупированной Абхазии

Европейский Союз выразил поддержку Грузии на фоне решения так называемого парламента непризнанной Абхазии передать России комплекс государственных дач "Бичвинда" в Пицунде, что на побережье Черного моря.

Соответствующий комментарий в пятницу, 29 декабря, опубликовало представительство ЕС в Грузии, сообщает "Европейская правда".

Европейское представительство напомнило, что ЕС полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах международно признанных границ страны.

"Любое решение, подрывающее территориальную целостность Грузии, которым является попытка передать России земли оккупированного самопровозглашенного региона Абхазия, является незаконным и недействительным", – добавили там.

Комплекс госдач "Бичвинта" в Пицунде построили в 1958-1961 годах по распоряжению Никиты Хрущева.

С 1995 года РФ арендовала землю с дачами, а в январе 2022 года – договорилась с самопровозглашенной Абхазией о получении этой земли в собственность "на безвозмездной основе" на 49 лет с правом капитального строительства (по согласованию с абхазскими "властями").

Оппозиция в непризнанной Абхазии называла соглашение позорным и требовала его отмены, но в среду, 27 декабря, его ратифицировал местный "парламент" и подписал так называемый "президент" Аслан Бжания.

Абхазия, расположенная в северо-западной части Грузии на побережье Черного моря, вела войну за отделение от Грузии в 1992-93 годах. После насильственной оккупации части территории Грузии российскими войсками в 2008 году "независимость" самопровозглашенной Абхазии признали Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.

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