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Посол Німеччини обговорив з головою Мінфіну допомогу Україні у 2024 році

П'ятниця, 29 грудня 2023, 16:59

Міністр фінансів України Сергій Марченко й посол Німеччини в Києві Мартін Єгер у п’ятницю, 29 грудня, обговорили українські бюджетні потреби на прийдешній рік.

Про це обоє сповістили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Єгер, коментуючи "продуктивну та відверту розмову" з міністром фінансів України, зазначив, що сторони "говорили про поточну бюджетну ситуацію та потреби на 2024 рік".

"Німеччина й надалі тісно стоятиме на боці України", – запевнив посол.

Голова Мінфіну додав, що з головою посольства Німеччини обговорив "подальші напрямки співпраці та бюджетні потреби України на 2024 рік" та подякував за вже надану допомогу.

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Як відомо, до початку 2024 року Європейський Союз не схвалив рішення про затвердження чотирирічного плану макрофінансової допомоги в розмірі 50 мільярдів євро через позицію Угорщини. У зв’язку з цим лідери домовилися про позачерговий саміт, присвячений цьому питанню, який відбудеться 1 лютого.

Раніше ЗМІ повідомили, що Євросоюз готує "план Б" з 20 мільярдами євро фінансової допомоги для України на випадок, якщо прем’єр Угорщини Віктор Орбан все ж заблокує основний план на 50 мільярдів.

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