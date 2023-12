Посол Німеччини обговорив з головою Мінфіну допомогу Україні у 2024 році

Міністр фінансів України Сергій Марченко й посол Німеччини в Києві Мартін Єгер у п’ятницю, 29 грудня, обговорили українські бюджетні потреби на прийдешній рік.

Про це обоє сповістили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Єгер, коментуючи "продуктивну та відверту розмову" з міністром фінансів України, зазначив, що сторони "говорили про поточну бюджетну ситуацію та потреби на 2024 рік".

"Німеччина й надалі тісно стоятиме на боці України", – запевнив посол.

