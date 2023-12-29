Посол Німеччини обговорив з головою Мінфіну допомогу Україні у 2024 році

Міністр фінансів України Сергій Марченко й посол Німеччини в Києві Мартін Єгер у п’ятницю, 29 грудня, обговорили українські бюджетні потреби на прийдешній рік.

Про це обоє сповістили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Єгер, коментуючи "продуктивну та відверту розмову" з міністром фінансів України, зазначив, що сторони "говорили про поточну бюджетну ситуацію та потреби на 2024 рік".

"Німеччина й надалі тісно стоятиме на боці України", – запевнив посол.

Today I had a productive and candid conversation with Finance Minister Sergiy Marchenko. We talked about the current budget situation and the needs for 2024. Germany will continue to stand closely by Ukraine's side.@SergiiMarchenk3 pic.twitter.com/oWd7gRXY9l — Martin Jaeger (@MJaegerT) December 29, 2023

Голова Мінфіну додав, що з головою посольства Німеччини обговорив "подальші напрямки співпраці та бюджетні потреби України на 2024 рік" та подякував за вже надану допомогу.

Як відомо, до початку 2024 року Європейський Союз не схвалив рішення про затвердження чотирирічного плану макрофінансової допомоги в розмірі 50 мільярдів євро через позицію Угорщини. У зв’язку з цим лідери домовилися про позачерговий саміт, присвячений цьому питанню, який відбудеться 1 лютого.

Раніше ЗМІ повідомили, що Євросоюз готує "план Б" з 20 мільярдами євро фінансової допомоги для України на випадок, якщо прем’єр Угорщини Віктор Орбан все ж заблокує основний план на 50 мільярдів.

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