ЗМІ: ЄС готує план з €20 млрд для України на випадок вето Орбана

Євросоюз готує "план Б" з 20 мільярдами євро фінансової допомоги для України на випадок, якщо прем’єр Угорщини Віктор Орбан все ж заблокує основний план на 50 мільярдів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Про підготовку альтернативи основному плану було відомо ще задовго до грудневого саміту лідерів ЄС.

За даними поінформованих співрозмовників, на цьому етапі розглядають варіант, щоб країни-учасниці схеми видали гарантії ля бюджету ЄС, що дозволить Єврокомісії у наступному році запозичити для підтримки України на ринках капіталу до 20 мільярдів євро.

Конкретні умови ще обговорюються, а фінальні суми будуть визначатися з урахуванням потреб України.

Цей "план Б" подібний до схеми, яку задіяли у 2020 році для заходів підтримки економіки на тлі пандемії коронавірусу.

Це не потребуватиме участі усіх країн-членів, якщо серед ключових учасниць будуть країни з найвищими кредитними рейтингами.

У деяких країнах, зокрема Німеччині й Нідерландах, для випуску національних гарантій необхідне буде погодження парламенту. Якщо після додаткового саміту 1 лютого Орбан все ж заблокує основний план, ці процеси погодження сподіваються закінчити досить швидко, щоб Україна почала отримувати гроші з березня.

Мінусом "плану Б" буде те, що він включає лише позики, а не гранти. Проте країни-члени на двосторонній основі можуть ухвалити рішення про надання безповоротної допомоги.

Ще один запасний варіант, який обговорюють – продовження схеми фінансування, за якою ЄС вже виділив для України 18 мільярдів євро у вигляді вигідних позик, ще на кілька місяців або навіть рік. Для цього потрібна буде згода більшості країн.

Втім, на цьому етапі більшість європейських посадовців виступають за те, щоби погодити основний план про 50 млрд, який заблокував Віктор Орбан.

Це додаткове, пакетне рішення щодо бюджету ЄС покриває не лише допомогу Україні на 4 роки, але й включає 4 млрд євро на інші пріоритети, у тому числі інвестиції в оборону та заходи у питаннях міграції.

Нагадаємо, після грудневого саміту ЄС багато лідерів висловили впевненість, що Євросоюз неодмінно ухвалить рішення про фінансову підтримку України на початку року.

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