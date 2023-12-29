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Посол Германии обсудил с главой Минфина помощь Украине в 2024 году

Пятница, 29 декабря 2023, 16:59

Министр финансов Украины Сергей Марченко и посол Германии в Киеве Мартин Йегер в пятницу, 29 декабря, обсудили украинские бюджетные потребности на грядущий год.

Об этом оба сообщили в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Йегер, комментируя "продуктивный и откровенный разговор" с министром финансов Украины, отметил, что стороны "говорили о текущей бюджетной ситуации и потребности на 2024 год".

"Германия и в дальнейшем будет тесно стоять на стороне Украины", – заверил посол.

Глава Минфина добавил, что с главой посольства Германии обсудил "дальнейшие направления сотрудничества и бюджетные потребности Украины на 2024 год" и поблагодарил за уже оказанную помощь.

МИД Германии: Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии

Как известно, до начала 2024 года Европейский Союз не принял решение об утверждении четырехлетнего плана макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро из-за позиции Венгрии. В связи с этим лидеры договорились о внеочередном саммите, посвященном этому вопросу, который состоится 1 февраля.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз готовит "план Б" с 20 миллиардами евро финансовой помощи для Украины на случай, если премьер Венгрии Виктор Орбан все же заблокирует основной план на 50 миллиардов.

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