Посол Германии обсудил с главой Минфина помощь Украине в 2024 году

Министр финансов Украины Сергей Марченко и посол Германии в Киеве Мартин Йегер в пятницу, 29 декабря, обсудили украинские бюджетные потребности на грядущий год.

Об этом оба сообщили в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Йегер, комментируя "продуктивный и откровенный разговор" с министром финансов Украины, отметил, что стороны "говорили о текущей бюджетной ситуации и потребности на 2024 год".

"Германия и в дальнейшем будет тесно стоять на стороне Украины", – заверил посол.

Today I had a productive and candid conversation with Finance Minister Sergiy Marchenko. We talked about the current budget situation and the needs for 2024. Germany will continue to stand closely by Ukraine's side.@SergiiMarchenk3 pic.twitter.com/oWd7gRXY9l — Martin Jaeger (@MJaegerT) December 29, 2023

Глава Минфина добавил, что с главой посольства Германии обсудил "дальнейшие направления сотрудничества и бюджетные потребности Украины на 2024 год" и поблагодарил за уже оказанную помощь.

Как известно, до начала 2024 года Европейский Союз не принял решение об утверждении четырехлетнего плана макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро из-за позиции Венгрии. В связи с этим лидеры договорились о внеочередном саммите, посвященном этому вопросу, который состоится 1 февраля.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз готовит "план Б" с 20 миллиардами евро финансовой помощи для Украины на случай, если премьер Венгрии Виктор Орбан все же заблокирует основной план на 50 миллиардов.

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