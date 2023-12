Посол Германии обсудил с главой Минфина помощь Украине в 2024 году

Министр финансов Украины Сергей Марченко и посол Германии в Киеве Мартин Йегер в пятницу, 29 декабря, обсудили украинские бюджетные потребности на грядущий год.

Об этом оба сообщили в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Йегер, комментируя "продуктивный и откровенный разговор" с министром финансов Украины, отметил, что стороны "говорили о текущей бюджетной ситуации и потребности на 2024 год".

"Германия и в дальнейшем будет тесно стоять на стороне Украины", – заверил посол.

