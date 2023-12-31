Команда німецького каналу ZDF потрапила під російський обстріл готелю у Харкові

Під час обстрілу Росією готелю Kharkiv Palace у центрі Харкова там перебували журналісти німецького телеканалу ZDF.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні телеканалу.

Журналісти розповіли, що майже протягом двох років висвітлюють події російсько-української війни. Троє членів команди перебували у номерах на п’ятому поверсі, ще один у холі та останній – на 11 поверсі готелю.

Співробітники каналу, за винятком перекладачки, лишилися неушкодженими. Перекладачка отримала травму в холі готелю і, як згодом з'ясувалося, у неї зламане ребро і переломи хребців.

За словами менеджера готелю, загалом було здано 15 номерів, щонайменше десять з них – журналістам.

Телеканал ZDF засудив напад на готель у Харкові, в якому працювали журналісти.

"Це ще одна атака Росії на вільну пресу. Ми сподіваємося, що поранені колеги швидко одужають. ZDF продовжить висвітлювати війну проти цивільного населення України", – заявила головний редактор ZDF Беттіна Шаустен.

У суботу 30 грудня, під час масованого обстрілу Харкова ворог вдарив зенітними ракетами С-300 по будівлі готелю "Kharkiv Palace".

Харківська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок ворожої атаки на центр Харкова поранено 26 осіб, серед них діти та іноземець.

У результаті обстрілів пошкоджено готель, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торгівельні павільйоні та автомобілі людей тощо.