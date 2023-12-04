Двох польських військових госпіталізували з черепно-мозковими травмами з кордону з Білоруссю

Двоє польських військовослужбовців, які несуть службу на кордоні з Білоруссю, з розбитими головами і у важкому стані були доставлені до лікарні в Августові.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило польське видання Onet.

Травми військові отримали в результаті бійки одне з одним. Справу розслідує військова поліція.

Повідомляють, що двоє солдатів 9-го командного батальйону з Ольштина, що входить до складу 16-ї Поморської механізованої дивізії, побили одне одного вночі.

Обидва військовослужбовці несуть службу на кордоні з Білоруссю у складі військової оперативної групи "Підляшшя".

Під час бійки один із солдатів втратив свідомість. Його начальство викликало швидку допомогу.

Стан другого солдата був настільки важким, що лікарі вирішили теж доставити його до лікарні.

За неофіційною інформацією, у військовослужбовців – черепно-мозкові травми, їхній стан важкий.

Досі незрозуміло, які були причини і привід для бійки, і чи перебували солдати під впливом алкоголю або інших наркотичних речовин.

Військова оперативна група "Підляшшя" була створена у другій половині серпня 2023 року за політичним наказом міністра оборони Маріуша Блащака.

Напередодні парламентських виборів близько 10 тисяч солдатів з різних підрозділів з усієї країни вирушили на схід.

Основними завданнями угруповання "Підляшшя" є підтримка Прикордонної служби та навчання.