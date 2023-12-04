Двух польских военных госпитализировали с черепно-мозговыми травмами с границы с Беларусью

Двое польских военнослужащих, которые несут службу на границе с Беларусью, с разбитыми головами и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу в Августове.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило польское издание Onet.

Травмы военные получили в результате драки друг с другом. Дело расследует военная полиция.

Сообщается, что двое солдат 9-го командного батальона из Ольштына, входящего в состав 16-й Поморской механизированной дивизии, избили друг друга ночью.

Оба военнослужащих несут службу на границе с Беларусью в составе военной оперативной группы "Подляшье".

Во время драки один из солдат потерял сознание. Его начальство вызвало скорую помощь.

Состояние второго солдата было настолько тяжелым, что врачи решили тоже доставить его в больницу.

По неофициальной информации, у военнослужащих – черепно-мозговые травмы, их состояние тяжелое.

До сих пор непонятно, какие были причины и повод для драки, и находились ли солдаты под воздействием алкоголя или других наркотических веществ.

Военная оперативная группа "Подляшье" была создана во второй половине августа 2023 года по политическому приказу министра обороны Мариуша Блащака.

Накануне парламентских выборов около 10 тысяч солдат из разных подразделений со всей страны отправились на восток.

Основными задачами группировки "Подляшье" является поддержка Пограничной службы и обучение.