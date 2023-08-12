Польща розгорнула нове угруповання на кордоні з Білоруссю

Польща розгорнула оперативну групу своїх військ на кордоні з Білоруссю для реагування на провокації з білоруської сторони.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, його заява наведена на урядовому сайті, повідомляє "Європейська правда".

"Я вирішив створити військову оперативну групу в операції під кодовою назвою RENGAW. Завданням солдатів буде підготовка польської армії тут, у польових умовах, у Підляському воєводстві, а також підтримка, якщо ситуація на польсько-білоруському кордоні погіршиться", – сказав міністр.

12 серпня очільник Міністерства оборони перебував на сході Польщі, де солдати Війська польського несуть службу, підтримуючи Прикордонну службу в її операціях.

"Характер цієї військової оперативної групи – навчання і оборона. У нас є операція GRYF під командуванням Прикордонної служби, яка полягає в закритті та зміцненні кордону. У цій операції візьмуть участь до 4 тисяч солдатів польської армії, але я ухвалив рішення про створення військової оперативної групи в операції під кодовою назвою RENGAW", – сказав Блащак.

Він призначив полковника Аркадіуша Миколайчика командиром оперативної групи в операції RENGAW, а полковника Ґжеґожа Калічака – заступником командира.

Як зазначив Блащак, до військових з Підляшшя щодня приєднуватимуться солдати, дислоковані в інших частинах Польщі. Це будуть як оперативні війська, так і територіальні.

Очільник Міністерства оборони також звернув увагу на дії кремлівської пропаганди. Як він зазначив, зміцнення польського кордону польською армією буде використано кремлівським пропагандистським апаратом.

"Характер цієї військової оперативної групи – це навчання та оборона. Пам'ятаймо про це, коли чуємо кремлівську пропаганду, яка каже, що польська армія збирається на кордоні. Це дійсно так, але польська армія збирається для стримування агресора. Так є і так буде, незважаючи на ці різні дезінформаційні акції", – заявив міністр.

Цього тижня Польща оголосила, що перекине під білоруський кордон додаткові кілька тисяч військових.

Загалом близько 10 тисяч солдатів перебуватимуть на кордоні: чотири тисячі безпосередньо підтримуватимуть Прикордонну службу, а шість тисяч будуть у резерві.

Польща, крім того, у такий спосіб реагує на провокації, які білоруські силовики влаштовують на кордні з допомогою нелегальних мігрантів.

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