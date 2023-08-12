Укр Рус Eng

Польща розгорнула нове угруповання на кордоні з Білоруссю

Субота, 12 серпня 2023, 19:02

Польща розгорнула оперативну групу своїх військ на кордоні з Білоруссю для реагування на провокації з білоруської сторони.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, його заява наведена на урядовому сайті, повідомляє "Європейська правда".

"Я вирішив створити військову оперативну групу в операції під кодовою назвою RENGAW. Завданням солдатів буде підготовка польської армії тут, у польових умовах, у Підляському воєводстві, а також підтримка, якщо ситуація на польсько-білоруському кордоні погіршиться", – сказав міністр.

Глава Міноборони Польщі: Провокації на кордоні Білорусі будуть повторюватися

12 серпня очільник Міністерства оборони перебував на сході Польщі, де солдати Війська польського несуть службу, підтримуючи Прикордонну службу в її операціях. 

"Характер цієї військової оперативної групи – навчання і оборона. У нас є операція GRYF під командуванням Прикордонної служби, яка полягає в закритті та зміцненні кордону. У цій операції візьмуть участь до 4 тисяч солдатів польської армії, але я ухвалив рішення про створення військової оперативної групи в операції під кодовою назвою RENGAW", – сказав Блащак.

Він призначив полковника Аркадіуша Миколайчика командиром оперативної групи в операції RENGAW, а полковника Ґжеґожа Калічака – заступником командира.

Як зазначив Блащак, до військових з Підляшшя щодня приєднуватимуться солдати, дислоковані в інших частинах Польщі. Це будуть як оперативні війська, так і територіальні. 

Очільник Міністерства оборони також звернув увагу на дії кремлівської пропаганди. Як він зазначив, зміцнення польського кордону польською армією буде використано кремлівським пропагандистським апаратом. 

Польща відповіла на раптове бажання Лукашенка "налагодити стосунки"

"Характер цієї військової оперативної групи – це навчання та оборона. Пам'ятаймо про це, коли чуємо кремлівську пропаганду, яка каже, що польська армія збирається на кордоні. Це дійсно так, але польська армія збирається для стримування агресора. Так є і так буде, незважаючи на ці різні дезінформаційні акції", – заявив міністр.

Цього тижня Польща оголосила, що перекине під білоруський кордон додаткові кілька тисяч військових. 

Загалом близько 10 тисяч солдатів перебуватимуть на кордоні: чотири тисячі безпосередньо підтримуватимуть Прикордонну службу, а шість тисяч будуть у резерві.

Польща, крім того, у такий спосіб реагує на провокації, які білоруські силовики влаштовують на кордні з допомогою нелегальних мігрантів.

Читайте також статтю "ЄвроПравди" про нещодавній вояж білоруських гелікоптерів на територію Альянсу: НАТО провалює "тест на сміливість". Вторгнення гелікоптерів до Польщі може мати серйозні наслідки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь Польща