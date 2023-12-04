В уряді Британії презентували план з 5 пунктів для зменшення імміграції

Міністр внутрішніх справ Сполученого Королівства Джеймс Клеверлі презентував розроблений урядом план для скорочення імміграції до Британії.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Клеверлі презентував план з 5 пунктів у нижній палаті парламенту. За його словами, ці заходи жорсткіші, ніж міграційна політика будь-якого попереднього уряду.

Іноземним працівникам у сфері охорони здоров’я та догляду хочуть заборонити перевозити за собою в Британію членів родини.

Мінімальний рівень зарплатні для того, щоб кваліфікований іноземний працівник подавався на візу, пропонують збільшити до 38 700 фунтів стерлінгів (зараз – 26 200).

Пропонують низку змін у правилах отримання візи для роботи у галузі з дефіцитом кадрів. Зокрема, хочуть скасувати 20% знижку на мінімальну зарплатню для осіб, які подаються на візу для роботи за дефіцитними спеціальностями. Список дефіцитних професій також переглянуть.

Мінімальний поріг для родинної візи також піднімуть до 38 700 фунтів – фактично удвічі.

Також уряд доручає дорадчому комітету щодо міграції дослідити, чи не відбувається зловживання студентськими візами. Раніше цього року вже посили правила щодо того, хто може забрати до Британії членів родини, перебуваючи в країні за студентською візою.

За словами Клеверлі, у разі дії цих правил минулого року до Британії не в’їхали би приблизно 300 тисяч осіб.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що за 2022 рік до Британії в’їхали рекордні 745 тисяч осіб, попри намагання уряду консерваторів обмежити імміграцію.

Також ударом для уряду стало рішення найвищого суду про невідповідність закону урядової схеми з депортації шукачів притулку до Руанди.