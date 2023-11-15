Прем’єр Британії обіцяє організувати вивезення мігрантів до Руанди попри рішення суду

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв ухвалити рішення, яке уможливить схему з вивезенням шукачів притулку до Руанди після того, як Верховний суд країни визнав таке рішення незаконним.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News, Сунак сказав на пресконференції на Даунінг-стрит.

За словами британського прем’єра, його уряд працює над новим міжнародним договором із Руандою, який дозволив би вивезення шукачів притулку з британської території, а також законопроєктом, який не можна буде заблокувати в судах.

"Це забезпечить юридичну гарантію того, що ті, хто висилається з Британії до Руанди, будуть захищені від вислання з Руанди, і дасть зрозуміти, що ми повернемо будь-кого, якщо це буде наказано судом", – додав він.

Сунак висловив упевненість, що схема з вивезенням мігрантів запрацює навесні 2024 року, "як і було заплановано".

У квітні 2022 року уряд Британії оголосив про новий план вирішення проблеми з напливом мігрантів. Згідно з ним, кожен, хто прибуває до Британії законним шляхом, має буде висланий до Руанди й чекати про розгляд заявки на отримання притулку там.

Ця схема, розроблена ще за прем’єрства Бориса Джонсона, була наріжним каменем у міграційній політиці уряду Сунака, а його обіцянка "зупинити човни" з мігрантами через Ла-Манш – однією з п’яти основних обіцянок. Але Верховний суд Британії визнав таку політику незаконною.

Цього року у Британію через Ла-Манш прибули понад 27 тисяч нелегальних мігрантів. За увесь 2022 рік прибули понад 45 700 осіб, що стало рекордом.

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