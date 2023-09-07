Британія знову приєднається до наукової програми ЄС після перерви через Brexit

Велика Британія знову приєднається до наукової програми ЄС Horizon після двох років відсутності через Brexit.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

У британському уряді заявили, що країна приєднається до програми через нову угоду з ЄС, яка буде розроблена окремо.

Речник уряду додав, що прем'єр-міністр Ріші Сунак домігся "покращення фінансових умов приєднання, які є правильними для Великої Британії і захищають платників податків".

Науковці назвали це повідомлення "приголомшливою новиною".

Це питання лежить на столі Сунака вже кілька тижнів, поки він намагається домовитися про більшу суму для британських вчених, щоб вони могли надолужити згаяне після дворічної паузи.

Програма Horizon – це співпраця між провідними європейськими науково-дослідними інститутами та технологічними компаніями, в рамках якої країни-члени ЄС роблять внески, які потім розподіляють між окремими особами чи організаціями відповідно до їхніх заслуг.

Британія вела переговори про те, щоб залишитися в програмі з бюджетом 95,5 млрд євро, але переговори зайшли в глухий кут через розбіжності, пов'язані з Brexit, наприклад, щодо Північної Ірландії.

За два роки, що минули з моменту виходу Великої Британії з ЄС, британський уряд намагався компенсувати втрачені грантові кошти ЄС.

Однак науковці при цьому нарікали, що британські дослідники втрачають можливість співпраці з європейськими колегами.

Професор Пол Стюарт з Академії медичних наук сказав, що повернення "знаменує собою поворотний момент для британської науки".

"Після деякої перерви наукова спільнота святкує приголомшливу новину про те, що ми знову є частиною флагманської програми фінансування ЄС", – сказав він.

Нагадаємо, частка британців, які вважають Brexit помилкою, досягла нового рекордного рівня у липні.

Також британці почали більше довіряти Європарламенту, аніж Вестмінстеру, що є зміною тенденції вперше за понад тридцять років.