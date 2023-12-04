ЕС объявил о возвращении Британии к научной программе Horizon Europe

Великобритания станет ассоциированной страной программы научных исследований и обменов Европейского Союза Horizon Europe с 1 января 2024 года после многолетнего перерыва, обусловленного Brexit.

Об этом в понедельник объявила Европейская комиссия, пишет "Европейская правда".

Специализированный комитет ЕС-Британия по вопросам участия в программах Евросоюза, образованный после Brexit, одобрил политическое соглашение о присоединении Лондона к Horizon Europe, что стало последним шагом в этой процедуре.

Согласно соглашению, британские исследователи смогут участвовать в научно-исследовательской и инновационной программе ЕС на тех же условиях, что и исследователи из других ассоциированных стран, а также будут иметь доступ к финансированию Horizon Europe.

За свое участие в программе Британия будет вносить в бюджет ЕС в среднем около 2,43 миллиарда евро в год, а за участие в отдельной программе по космическим исследованиям Copernicus – еще около 154 миллионов евро ежегодно.

Horizon Europe – это ключевая программа ЕС по финансированию исследований и инноваций с бюджетом 95,5 миллиарда евро на 2021-27 годы, направленная на борьбу с изменением климата, достижение Целей устойчивого развития ООН и повышение конкурентоспособности и роста ЕС.

Программа способствует сотрудничеству и усиливает влияние исследований и инноваций в разработке, поддержке и внедрении политик ЕС при решении глобальных вызовов.

После выхода из Евросоюза Британия вела переговоры о том, чтобы остаться в программе, но переговоры зашли в тупик из-за разногласий, связанных с Brexit, например, по Северной Ирландии.

За более чем два года, прошедшие после Brexit, британское правительство пыталось компенсировать утраченные грантовые средства ЕС. Однако британские ученые при этом сетовали, что они теряют возможность сотрудничества с европейскими коллегами.