Стефанішина: ВР цього тижня може ухвалити зміни до закону про нацменшини

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Верховна Рада вже цього тижня може ухвалити зміни до закону про нацменшини на виконання критерію Єврокомісії для відкриття переговорів про вступ із ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила після зустрічі з держсекретарем Франції з європейських справ Лоранс Бун у Парижі, повідомляє Укрінформ.

Урядовиця зазначила, що українські нардепи вирішили не відтягувати рішення, щоб не давати можливостей для спекуляцій щодо спроможності України впорядкувати своє законодавство згідно з вимогами ЄС.

"Ми в першу чергу комунікували з національними спільнотами, це був майже рік діалогу, і ми розуміли їхні очікування, їхні потреби – і цей закон їх задовольнить. Він враховує також висновки комісії, тобто ми знайшли вирішення найболючіших питань", – сказала Стефанішина.

Вона додала, що також йдеться про зміни в законодавство стосовно освіти, які "передбачають більш зрозумілий підхід до освітнього процесу в школах, де освіта відбувається мовою національних меншин".

"Вирішено все ж таки створити додаткові запобіжники, які унеможливлять просочування російських наративів і пропаганди. Йдеться про певні обмеження щодо державної мови країни-агресора, країни-окупанта. Вони червоною ниткою пронизують сам законопроєкт", – резюмувала Стефанішина.

Раніше урядовиця заявила, що новий законопроєкт, спрямований на захист нацменшин, не передбачає розширення можливостей для російської мови.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ.

Українська влада стверджує, що твердо налаштована виконати вимогу ЄС щодо прав меншин і зробити це якнайшвидше, можливо, навіть до грудневого саміту Євросоюзу.

Наразі на заваді "зеленому світлу" може стати Угорщина, яка обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

Про те, якими є проблеми урядового законопроєкту щодо нацменшин та як їх виправити, – у статті: Червоні лінії "угорського" закону: де Київ має відмовитися від поступок на шляху до ЄС.