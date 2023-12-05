Стефанишина: ВР на этой неделе может принять изменения в закон о нацменьшинствах

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Верховная Рада уже на этой неделе может принять изменения в закон о нацменьшинствах во исполнение критерия Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении с ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила после встречи с госсекретарем Франции по европейским делам Лоранс Бун в Париже, сообщает Укринформ.

Чиновница отметила, что украинские нардепы решили не оттягивать решение, чтобы не давать возможностей для спекуляций относительно способности Украины упорядочить свое законодательство в соответствии с требованиями ЕС.

"Мы в первую очередь коммуницировали с национальными сообществами, это был почти год диалога, и мы понимали их ожидания, их потребности – и этот закон их удовлетворит. Он учитывает также выводы комиссии, то есть мы нашли решение самых болезненных вопросов", – сказала Стефанишина.

Она добавила, что также речь идет об изменениях в законодательство относительно образования, которые "предусматривают более понятный подход к образовательному процессу в школах, где образование происходит на языке национальных меньшинств".

"Решено все же создать дополнительные предохранители, которые сделают невозможным просачивание российских нарративов и пропаганды. Речь идет об определенных ограничениях относительно государственного языка страны-агрессора, страны-оккупанта. Они красной нитью пронизывают сам законопроект", – резюмировала Стефанишина.

Ранее чиновница заявила, что новый законопроект, направленный на защиту нацменьшинств, не предусматривает расширения возможностей для русского языка.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ.

Как известно, украинская власть твердо настроена выполнить требование ЕС относительно прав меньшинств и сделать это как можно быстрее, возможно, даже до декабрьского саммита Евросоюза.

Сейчас на пути "зеленому свету" может стать Венгрия, которая обещает блокировать положительное для Киева решение.

О том, каковы проблемы правительственного законопроекта о нацменьшинствах и как их исправить, – в статье Красные линии "венгерского" закона: где Киев должен отказаться от уступок на пути в ЕС.