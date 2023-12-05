ЗМІ: У Сеймі Польщі хочуть змінити процедуру вибору прем'єр-міністра

Депутати польського Сейму у середу планують змінити регламент голосування за кандидатуру прем’єр-міністра.

Про це повідомляє радіостанція RMF24, пише "Європейська правда".

Згідно з чинним регламентом, депутати двічі голосують за нового очільника уряду Польщі.

Спочатку Сейм іменним голосуванням обирає прем'єра. Ця норма була впроваджена, коли ще не було системи голосування, яка дозволяє одразу зчитувати, хто і як проголосував.

Після цього прем’єр виголошує свою програмну промову і потім наступним голосуванням Сейм знову обирає прем'єра і запропонований ним склад уряду.

У публікації зазначається, що не зовсім зрозуміло, "навіщо Сейму потрібно двічі обирати прем'єра".

За даними радіостанції, тепер депутати мають намір голосувати за кандидатуру прем'єра тільки один раз, а другим голосуванням затверджуватимуть склад уряду.

Як відомо, 11 грудня польський Сейм голосуватиме за вотум довіри уряду на чолі з Матеушем Моравецьким. Якщо, як очікується, він не отримає вотуму довіри, парламентська більшість планує на другому етапі голосувати за уряд Дональда Туска.