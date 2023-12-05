СМИ: В Сейме Польши хотят изменить процедуру выбора премьер-министра

Депутаты польского Сейма в среду планируют изменить регламент голосования за кандидатуру премьер-министра.

Об этом сообщает радиостанция RMF24, пишет "Европейская правда".

Согласно действующему регламенту, депутаты дважды голосуют за нового главу правительства Польши.

Сначала Сейм именным голосованием выбирает премьера. Эта норма была внедрена, когда еще не было системы голосования, которая позволяет сразу считывать, кто и как проголосовал.

После чего премьер произносит свою программную речь и затем следующим голосованием Сейм снова избирает премьера и предложенный им состав правительства.

В публикации отмечается, что не совсем понятно, "зачем Сейму нужно дважды избирать премьера".

По данным радиостанции, теперь депутаты намерены голосовать за кандидатуру премьера только один раз, а вторым голосованием будут утверждать состав правительства.

Как известно, 11 декабря польский Сейм будет голосовать за вотум доверия правительству во главе с Матеушем Моравецким. Если, как ожидается, он не получит вотума доверия, парламентское большинство планирует на втором этапе голосовать за правительство Дональда Туска.