Біля узбережжя Литви знайшли невідоме затонуле судно

Поблизу узбережжя Литви на дні Балтійського моря виявили рештки невідомого затонулого судна довжиною близько 70 метрів, орієнтовний вік знахідки поки не називають.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Затонулий корабель знайшло на глибині 38 метрів судно геотехнічної компанії з Нідерландів Fugro Frontier, яке проводить у цьому районі розвідку для подальшого будівництва вітрових електростанцій.

"Отримавши інформацію про знахідку решток корабля, ми поінформували державні органи влади, оскільки знахідка не була включена у базу даних", – зазначив Паулюс Калмантас, речник компанії-замовниці робіт Ignitis Renewables.

Знайдений корабель має висоту близько 6 метрів і в довжину сягає близько 70 метрів.

Зображення Ignitis Renewables

Детальнішу інформацію про нього, як орієнтовний вік, повідомлять після підводних археологічних досліджень.

До цього часу у базі даних департаменту культурної спадщини було зареєстровано 19 затонулих суден в межах територіальних вод Литви у Балтійському морі.

Нагадаємо, у Гданській затоці дайвери виявили рештки німецького військового корабля часів Другої світової війни, про який досі не було відомо.

На італійському острові Сардинія нещодавно знайшли десятки тисяч стародавніх бронзових монет доби Римської імперії.