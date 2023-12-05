У побережья Литвы нашли неизвестное затонувшее судно

Вблизи побережья Литвы на дне Балтийского моря обнаружили остатки неизвестного затонувшего судна длиной около 70 метров, ориентировочный возраст находки пока не называют.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Затонувший корабль нашло на глубине 38 метров судно геотехнической компании из Нидерландов Fugro Frontier, которое проводит в этом районе разведку для дальнейшего строительства ветровых электростанций.

"Получив информацию о находке остатков корабля, мы проинформировали государственные органы власти, поскольку находка не была включена в базу данных", – отметил Паулюс Калмантас, представитель компании-заказчицы работ Ignitis Renewables.

Найденный корабль имеет высоту около 6 метров и в длину достигает около 70 метров.

Изображение Ignitis Renewables

Более подробную информацию о нем, как ориентировочный возраст, сообщат после подводных археологических исследований.

До этого в базе данных департамента культурного наследия было зарегистрировано 19 затонувших судов в пределах территориальных вод Литвы в Балтийском море.

Напомним, в Гданьском заливе дайверы обнаружили остов немецкого военного корабля времен Второй мировой войны, о котором до сих пор не было известно.

На итальянском острове Сардиния недавно нашли десятки тысяч древних бронзовых монет эпохи Римской империи.