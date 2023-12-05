США наклали санкції на "гаманців" і оборонні підприємства режиму Лукашенка

Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про санкції проти 11 юридичних і восьми фізичних осіб у Білорусі, причетних до репресій, корупційного фінансового збагачення режиму Александра Лукашенка та співучасть у війні Росії проти України.

Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну, яке цитує "Європейська правда".

У санкційному переліку згадується генеральний секретар Білоруського Червоного Хреста Дмитрій Шевцов, який визнавав причетність до депортації українських дітей і через що членство Білорусі в Міжнародному Червоному Хресті призупинили.

Серед причетних до збагачення сім’ї Лукашенка Мінфін США називає олігарха Александра Шакутіна та його холдинг "Амкодор", який планує виробляти дрони й артилерійські системи, олігархів Павла Топузідіса і Віктора Петровича, які спільно володіють ТОВ "Табак Інвест", провідного виробника тютюну в Білорусі, ймовірно причетного до контрабанди в Росію.

Серед інших "гаманців" білоруського режиму згадуються державні "Білоруську цементну компанію", лісозаготівельний концерн "Беллесбумпром" та логістичний постачальник "Белтаможсервис" та його гендиректор Вадим Бабарикін.

У білоруському оборонному секторі під санкції США потрапили Мінський механічний завод імені Вавілова, який виготовляє оптичні приціли, та його гендиректор Александр Мороз; ВАТ "Зеніт БелОМО", який виготовляє військові приціли, та його очільник Ніколай Гайчук; і науково-технічний центр ЛЕМТ при "БелОМО" з гендиректором Алексеєм Шкадаревичем.

За причетність до повномасштабного вторгнення РФ в Україну під нові обмеження США потрапили білоруський державний виробник радіолокаційних систем "Алевкурп"; розробник мікроелектроніки "Планар"; виробники промислової електроніки, пластмас і транспорту, група компаній "Горизонт".

У серпні Міністерство фінансів США вже оголошувало про санкції щодо низки білоруських фізичних і юридичних осіб з нагоди третьої річниці масових протестів у Білорусі через сфальшовані президентські вибори.