США наложили санкции на "кошельков" и оборонные предприятия режима Лукашенко

Министерство финансов США во вторник объявило о санкциях против 11 юридических и восьми физических лиц Беларуси, причастных к репрессиям, коррупционному финансовому обогащению режима Александра Лукашенко и соучастию в войне России против Украины.

Об этом говорится в сообщении американского Минфина, которое цитирует "Европейская правда".

В санкционном перечне упоминается генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, который признавал причастность к депортации украинских детей и из-за чего членство Беларуси в Международном Красном Кресте приостановили.

Среди причастных к обогащению семьи Лукашенко Минфин США называет олигарха Александра Шакутина и его холдинг "Амкодор", который планирует производить дроны и артиллерийские системы, олигархов Павла Топузидиса и Виктора Петровича, которые совместно владеют ООО "Табак Инвест", ведущего производителя табака в Беларуси, вероятно причастного к контрабанде в Россию.

Среди других "кошельков" белорусского режима упоминаются государственные "Белорусскую цементную компанию", лесозаготовительный концерн "Беллесбумпром" и логистический поставщик "Белтаможсервис" и его гендиректор Вадим Бабарикин.

В белорусском оборонном секторе под санкции США попали Минский механический завод имени Вавилова, который производит оптические прицелы, и его гендиректор Александр Мороз; ОАО "Зенит БелОМО", который производит военные прицелы, и его глава Николай Гайчук; и научно-технический центр ЛЭМТ при "БелОМО" с гендиректором Алексеем Шкадаревичем.

За причастность к полномасштабному вторжению РФ в Украину под новые ограничения США попали белорусский государственный производитель радиолокационных систем "Алевкурп"; разработчик микроэлектроники "Планар"; производители промышленной электроники, пластмасс и транспорта, группа компаний "Горизонт".

В августе Министерство финансов США уже объявляло о санкциях в отношении ряда белорусских физических и юридических лиц по случаю третьей годовщины массовых протестов в Беларуси из-за сфальсифицированных президентских выборов.