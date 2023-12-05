США викрили бельгійського бізнесмена, який постачав військові товари до Росії

Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про санкції проти мережі компаній, пов’язаних із бельгійським бізнесменом Гансом Де Гітере, які в обхід санкцій постачали Росії електроніку для військової техніки.

Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну, яке цитує "Європейська правда".

Як вказують в американському відомстві, Ганс Де Гітере багато років займається незаконним експортом технологій військового призначення зі США до Китаю та Росії, зокрема програмованих вентильних матриць – пріоритетних нині для Москви напівпровідникових пристроїв.

Де Гітере, а також пов’язаним із ним особам – зокрема брату Тому – належить низка компаній у Бельгії, Швеції, Гонконгу, Нідерландах, Росії та на Кіпрі. У деяких випадках Де Гітере та його мережа намагалися переправити електроніку до Росії через Гонконг і Туреччину.

Серед товарів, які бельгієць намагався відправити в РФ, були й інтегральні схеми тієї ж моделі, що й були виявлені в безпілотниках російського виробництва в Україні.

Усього у схемі незаконного постачання електроніки залучені дев'ять юридичних і п'ять фізичних осіб – зокрема росіяни Владімір Кулємеков і Сергєй Скворцов та нідерландка Кімберлі Бун. Проти всіх них США запровадили санкції.

Сполучені Штати регулярно оголошують санкції проти тих, хто сприяє військово-промисловому комплексу РФ.

У вересні, приміром, США запровадили обмеження проти російських олігархів, посадовців і компаній, причетних до ВПК Росії, що сприяють її агресії проти України.