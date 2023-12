Нова голова МЗС Нідерландів здійснила перший двосторонній візит в Україну

Виправлено 20:25. У попередній новині помилково стверджувалось, що це перший візит чинної голови МЗС Нідерландів.

Міністерка закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот, яка перебуває на цій посаді з вересня, у вівторок прибула в Україну з першим двостороннім візитом та зустрілась із президентом Володимиром Зеленським.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі президента.

Зеленський і Брейнс Слот обговорили ситуацію на фронті й пріоритетні потреби українських Збройних Сил, передусім протиповітряну оборону, артилерійські системи калібру 155 мм і боєприпаси, а також підготовку українських пілотів на винищувачах F-16.

Крім того, сторони обговорили функціонування альтернативного "зернового коридору" та посилення його захисту, "формулу миру" України та створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Окремо голова МЗС Нідерландів і президент зупинились на підготовці до грудневого засідання Європейської ради. Зеленський висловив сподівання, що лідери ЄС підтримають початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Про візит Ханке Брейнс Слот повідомив також голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Нідерланди продовжуватимуть надавати Україні підтримку – від військової допомоги до притягнення до відповідальності за російські злочини, просування вступу України до ЄС та втілення в життя "формули миру". Дякую, Нідерланди!" – написав він у Twitter (X).

This was @HankeBruinsSlot's first visit to Ukraine, and I was glad to host her.



The Netherlands will keep up the support, from military aid to accountability for Russian crimes, advancing Ukraine's EU accession, and putting the Peace Formula into action.



Bedankt, Nederland 🇺🇦🇳🇱 pic.twitter.com/AVz4RS4RUT