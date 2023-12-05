Нідерланди спрямують €8 млн на проєкт для деокупованих територій і розслідування воєнних злочинів

Нідерланди профінансують проєкт зі стабілізації деокупованих територій України та розслідування воєнних злочинів, який буде реалізовувати Консультативна місія ЄС в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили на сторінці місії.

Проєкт із загальним кошторисом 8 млн євро спрямований на "підтримку українських агенцій сектору цивільної безпеки для стабілізації та відновлення влади, безпеки та соціальної захищеності на деокупованих територіях України".

5 грудня у Києві міністерка закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот і керівник Консультаційної місіїі Рольф Холмбо підписали угоду про імплементацію проєкту.

Проєкт аргументують тим, що на деокупованих територіях українським правоохоронцям доведеться виконувати багато задач на додачу до їхніх звичайних функцій у мирний час – наприклад, проводити роз’яснювальну роботу з цивільним населенням щодо мінної безпеки, збирати дані у місцях можливих воєнних злочинів якнайшвидше, доки доступні докази та свідки.

Серед іншого, проєкт передбачає забезпечення українських правоохоронців мобільними станціями і цифровими засобами, криміналістичним обладнанням для роботи на місцях воєнних злочинів.

Як повідомляли, наприкінці листопада Європол створив OSINT-групу для розслідування воєнних злочинів РФ.

Нагадаємо, минулого тижня українські прикордонники отримали від Нідерландів три польових шпиталі та шість медеваків.