В Нідерландах назвали ім’я нової очільниці МЗС

Новою очільницею Міністерства закордонних справ Нідерландів стала Ханке Брейнс Слот, яка очолює МВС країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Нідерландів.

Її призначення відбулося після того, як Вопке Хукстра залишив посаду міністра закордонних справ з 1 вересня.

Рішення набуває чинності з 5 вересня.

Ханке Брейнс Слот була призначена міністром внутрішніх справ та відносин з королівством в четвертому уряді Рютте у січні 2022 року.

Нагадаємо, крісло глави МЗС Нідерландів стало вакантним, оскільки його очільник Вопке Хустра був висунений на посаду єврокомісара з питань клімату.

Цю посаду в Єврокомісії раніше обіймав Франс Тіммерманс, однак він оголосив про складання повноважень після того, як блок двох "ліво-зелених" партій Нідерландів переважною більшістю голосів обрав його своїм лідером на прийдешніх парламентських виборах.

Вибори в Нідерландах відбудуться 22 листопада – після того, як в урядовій коаліції не змогли досягти згоди щодо пакета заходів зі стримування міграції.