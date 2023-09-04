В Нідерландах назвали ім’я нової очільниці МЗС
Понеділок, 4 вересня 2023, 18:56
Новою очільницею Міністерства закордонних справ Нідерландів стала Ханке Брейнс Слот, яка очолює МВС країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Нідерландів.
Її призначення відбулося після того, як Вопке Хукстра залишив посаду міністра закордонних справ з 1 вересня.
Рішення набуває чинності з 5 вересня.
Ханке Брейнс Слот була призначена міністром внутрішніх справ та відносин з королівством в четвертому уряді Рютте у січні 2022 року.
Нагадаємо, крісло глави МЗС Нідерландів стало вакантним, оскільки його очільник Вопке Хустра був висунений на посаду єврокомісара з питань клімату.
Цю посаду в Єврокомісії раніше обіймав Франс Тіммерманс, однак він оголосив про складання повноважень після того, як блок двох "ліво-зелених" партій Нідерландів переважною більшістю голосів обрав його своїм лідером на прийдешніх парламентських виборах.
Вибори в Нідерландах відбудуться 22 листопада – після того, як в урядовій коаліції не змогли досягти згоди щодо пакета заходів зі стримування міграції.