США анонсировали визовые санкции для причастных к "подрыву стабильности" Западном берегу

Соединенные Штаты анонсировали визовые санкции в отношении лиц, действия которых вредят миру и спокойствию на Западном берегу реки Иордан.

Об этом объявил Государственный департамент США, пишет "Европейская правда".

Госдеп объявил, что ограничения будут применены против лиц, которых считают "причастными к подрыву мира, безопасности и стабильности на Западном берегу, в том числе путем насильственных действий или других действий, которые неоправданно ограничивают доступ гражданских лиц к удовлетворению базовых потребностей".

Санкции могут быть применены и к ближайшим членам семьи таких лиц.

В Госдепе подчеркнули, что США давно и последовательно выступают против любых действий, вредящих стабильности на Западном берегу, в частности нападений израильских поселенцев на палестинцев или наоборот.

"В диалоге с правительством Израиля мы подчеркивали необходимость делать больше для привлечения к ответственности радикальных поселенцев, которые совершали насильственные действия против палестинцев на Западном берегу... Мы продолжим требовать такой ответственности за все насильственные действия против гражданских на Западном берегу, независимо от того, кто является нападающим или пострадавшим", – заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Он отметил, что Вашингтон продолжит требовать от израильской стороны дополнительных мер для защиты гражданских палестинцев от радикалов.

"Мы также продолжим взаимодействие с Палестинской администрацией, чтобы донести, что она должна больше делать для предотвращения нападений палестинцев на израильтян. И Израиль, и Палестинская администрация ответственны за поддержание стабильности", – добавил Блинкен.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль рискует потерпеть "стратегическое поражение" в Газе, если не приложит больше усилий для защиты гражданского населения.

Тем временем вице-президент США Камала Харрис рассказала, как в Вашингтоне видят будущее сектора Газа после войны Израиля и ХАМАС.