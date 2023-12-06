Блінкен: Якщо ми не схвалимо допомогу Україні, це відкриє скриньку Пандори

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на важливості продовження підтримки України, щоб Росія зазнала поразки у своїй агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Блінкен сказав на заході, організованому вашингтонською некомерційною організацією "Коаліція глобального лідерства США".

Він заявив, що припинення підтримки України дозволить президенту РФ Владіміру Путіну безкарно продовжувати свої агресивні плани.

"Ми повинні забезпечити, щоб Україна продовжувала досягати успіху. Ми повинні забезпечити, щоб Росія продовжувала зазнавати поразки… Якщо ми цього не зробимо, Путіну буде дозволено діяти безкарно, що відкриє скриньку Пандори агресії по всьому світу", – підкреслив держсекретар.

Він додав, що додаткове фінансування також важливе для Ізраїлю, а також для мирних мешканців Гази.

Як відомо, питання захисту південного кордону США стало ключовим джерелом розбіжностей між демократами й республіканцями в Конгресі, яке нині гальмує схвалення додаткового фінансового запиту Білого дому щодо допомоги Україні.

Республіканці вимагають посилити вимоги до прибулих, аби зупинити міграцію, навіть шляхом порушення гуманітарних зобов’язань США, тоді як демократи виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої.

Представники обох партій вели переговори, аби дійти компромісу, але сенатор Кріс Мерфі, головний перемовник від демократів, заявив журналістам, що переговори зірвалися, оскільки республіканці відмовилися відступити від вимог.

Повідомлялося, що демократи у Сенаті США представили пакет фінансування національної безпеки на суму близько 111 мільярдів доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також заходів, спрямованих на захист південного кордону.