У Британії найнижчий рівень дитячої бідності серед найбагатших країн світу

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) стверджує, що рівень дитячої бідності у Великій Британії є найвищим серед найбагатших країн світу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт організації.

Згідно з документом, за показниками рівня бідності та успіхів у її скороченні серед дітей Велика Британія посіла 37 місце з 39 країн Євросоюзу та Організації економічного співробітництва та розвитку, випереджаючи лише Туреччину та Колумбію.

Водночас Польща, Словенія та Латвія очолили рейтинг, скоротивши рівень дитячої бідності більш ніж на 30 відсоткових пунктів.

"Тоді як деякі країни цієї групи вжили заходів для збільшення підтримки, у Британії ми спостерігаємо скорочення витрат на дитячу та сімейну допомогу і, як наслідок, збільшення кількості дітей, які зростають у бідності", – сказав виконавчий директор ЮНІСЕФ у Великій Британії Джон Спаркс.

Раніше повідомляли, що рейтинг схвалення прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака серед активістів його Консервативної партії сягнув мінус 25 відсоткових пунктів, що є найнижчим показником з початку його терміну восени 2022 року.

У липні рейтинг підтримки чинного прем'єра Ріші Сунака серед усіх британців також упав до найнижчого рівня з моменту його призначення на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Низьку підтримку серед виборців має і Консервативна партія на тлі підготовки до наступних загальних виборів, які мають відбутись до січня 2025 року.

Перед цим стало відомо, що рекордна кількість британців вважають Brexit помилкою.