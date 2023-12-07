В Британии самый низкий уровень детской бедности среди самых богатых стран мира

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) утверждает, что уровень детской бедности в Великобритании является самым высоким среди самых богатых стран мира.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет организации.

Согласно документу, по показателям уровня бедности и успехов в ее сокращении среди детей Великобритания заняла 37-е место из 39 стран Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития, опережая лишь Турцию и Колумбию.

В то же время Польша, Словения и Латвия возглавили рейтинг, сократив уровень детской бедности более чем на 30 процентных пунктов.

"В то время как некоторые страны этой группы приняли меры для увеличения поддержки, в Британии мы наблюдаем сокращение расходов на детскую и семейную помощь и, как следствие, увеличение количества детей, которые растут в бедности", – сказал исполнительный директор ЮНИСЕФ в Великобритании Джон Спаркс.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Риши Сунака среди активистов его Консервативной партии достиг минус 25 процентных пунктов, что является самым низким показателем с начала его срока осенью 2022 года.

В июле рейтинг поддержки действующего премьера Риши Сунака среди всех британцев также упал до самого низкого уровня с момента его назначения на должность премьер-министра Великобритании.

Низкую поддержку среди избирателей имеет и Консервативная партия на фоне подготовки к следующим всеобщим выборам, которые должны состояться до января 2025 года.

Перед этим стало известно, что рекордное количество британцев считают Brexit ошибкой.