Рейтинг прем’єра Британії серед однопартійців упав до рекордного рівня

Рейтинг схвалення прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака серед активістів його Консервативної партії сягнув мінус 25 відсоткових пунктів, що є найнижчим показником з початку його терміну восени 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Опитування сайту Conservative Home, яке охоплює активістів британських консерваторів, показало різке падіння рейтингу Сунака в порівнянні з жовтнем, коли він становив плюс 26 відсоткових пунктів.

На схвалення британського прем’єра серед прихильників його партії вплинули невдалий виступ на з’їзді консерваторів у листопаді, а також провал механізму вивезення шукачів притулку до Руанди, який заблокував Верховний суд.

Редактор Conservative Home Пол Гудман описує рейтинг Сунака як "жахливий", кажучи, що "протягом останнього місяця за кожною гарною новиною для уряду слідувала погана", що свідчить про те, що уряд опинився в "жахливій ямі".

Хоча рейтинг чинного прем’єра не такий поганий, як у Терези Мей (мінус 51), він контрастує з рекордом Бориса Джонсона (плюс 92) одразу після його обрання на посаду голови уряду 2019 року.

У липні рейтинг підтримки чинного прем'єра Ріші Сунака серед усіх британців також упав до найнижчого рівня з моменту його призначення на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Низьку підтримку серед виборів має і Консервативна партія на тлі підготовки до наступних загальних виборів, які мають відбутись до січня 2025 року.