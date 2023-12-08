У ЄС привітали кроки до нормалізації відносин між Баку та Єреваном

У Єврокомісії привітали домовленість між Азербайджаном та Вірменією щодо нових кроків для нормалізації відносин.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікував єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї.

Варгеї привітав досягнені домовленості між двома країнами, зазначивши, що це сприятиме миру і стабільності у всьому регіоні.

I welcome the agreement between #Azerbaijan & #Armenia which contributes to peace and stability in the region.



The #EU stands ready to provide further support to both countries. December 8, 2023

"ЄС готовий надавати подальшу підтримку обом країнам", – додав єврокомісар.

Нагадаємо, 7 грудня лідери Азербайджану та Вірменії підписали спільну заяву, у якій оголосили подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру, зокрема обмін полонених та продовження переговорів щодо мирної угоди.

Як відомо, у вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом внаслідок швидкої воєнної операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.