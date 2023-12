У ЄС привітали кроки до нормалізації відносин між Баку та Єреваном

У Єврокомісії привітали домовленість між Азербайджаном та Вірменією щодо нових кроків для нормалізації відносин.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікував єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї.

Варгеї привітав досягнені домовленості між двома країнами, зазначивши, що це сприятиме миру і стабільності у всьому регіоні.

I welcome the agreement between #Azerbaijan & #Armenia which contributes to peace and stability in the region.



The #EU stands ready to provide further support to both countries.