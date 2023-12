В ЕС приветствовали шаги к нормализации отношений между Баку и Ереваном

В Еврокомиссии приветствовали договоренность между Азербайджаном и Арменией о новых шагах для нормализации отношений.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовал еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

Варгеи приветствовал достигнутые договоренности между двумя странами, отметив, что это будет способствовать миру и стабильности во всем регионе.

I welcome the agreement between #Azerbaijan & #Armenia which contributes to peace and stability in the region.



The #EU stands ready to provide further support to both countries.