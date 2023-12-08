В ЕС приветствовали шаги к нормализации отношений между Баку и Ереваном
В Еврокомиссии приветствовали договоренность между Азербайджаном и Арменией о новых шагах для нормализации отношений.
Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовал еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.
Варгеи приветствовал достигнутые договоренности между двумя странами, отметив, что это будет способствовать миру и стабильности во всем регионе.
I welcome the agreement between #Azerbaijan & #Armenia which contributes to peace and stability in the region.— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) December 8, 2023
The #EU stands ready to provide further support to both countries.
"ЕС готов оказывать дальнейшую поддержку обеим странам", – добавил еврокомиссар.
Напомним, 7 декабря лидеры Азербайджана и Армении подписали совместное заявление, в котором объявили дальнейшие шаги по нормализации отношений и установлению мира, в частности обмен пленных и продолжение переговоров по мирному соглашению.
Как известно, в сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате быстрой военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.