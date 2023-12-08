Зеленський поговорив з прем'єркою Естонії про майбутній саміт ЄС і подальшу підтримку України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.

Про це український президент написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови Зеленський наголосив на важливості подальшого посилення протиповітряної оборони України особливо для прифронтових областей – Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Одеської.

Крім того, Каллас і Зеленський обговорили важливість збереження політичної та фінансової підтримки України з боку ЄС, а також єдності в контексті очікуваних рішень саміту Європейської ради щодо відкриття переговорів про вступ та надання 50 млрд євро підтримки.

Також лідери обох країн зосередилися на спільних зусиллях з протидії російській дезінформації та співпраці у сфері кіберзахисту.

Напередодні Зеленський обговорив з прем’єром Іспанії Педро Санчесом майбутній саміт ЄС, на якому будуть розглядати низку важливих рішень щодо України.

Водночас Каллас провела телефонну розмову з главою уряду Угорщини Віктором Орбаном, під час якої, зокрема, обговорювали питання України.