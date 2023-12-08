Зеленский поговорил с премьером Эстонии о предстоящем саммите ЕС и дальнейшей поддержке Украины

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Об этом украинский президент написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Во время разговора Зеленский отметил важность дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины особенно для прифронтовых областей – Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Одесской.

Кроме того, Каллас и Зеленский обсудили важность сохранения политической и финансовой поддержки Украины со стороны ЕС, а также единства в контексте ожидаемых решений саммита Европейского совета об открытии переговоров о вступлении и предоставлении 50 млрд евро поддержки.

Также лидеры обеих стран сосредоточились на совместных усилиях по противодействию российской дезинформации и сотрудничестве в сфере киберзащиты.

Накануне Зеленский обсудил с премьером Испании Педро Санчесом предстоящий саммит ЕС, на котором будут рассматривать ряд важных решений по Украине.

В то же время Каллас провела телефонный разговор с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, во время которого, в частности, обсуждали вопрос Украины.