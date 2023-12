Зеленський поговорив з прем’єром головуючої у ЄС Іспанії про майбутній саміт

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єром Іспанії Педро Санчесом майбутній саміт ЄС, на якому будуть розглядати низку важливих рішень щодо України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив на офіційних сторінках.

Зеленський розповів, що у телефонній розмові привітав Санчеса з переобранням на посаду, та після того обговорив з ним безпекові питання й розповів про прогрес України у виконанні рекомендацій Єврокомісії для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

I spoke with @Sanchezcastejon and congratulated him on his reelection as Spain’s Prime Minister. I am glad to continue our friendly and constructive dialogue.



We discussed security issues and Ukraine's progress toward finalizing all of the European Commission's recommendations…