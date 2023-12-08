Спілки в ЄС закликають до бойкоту польських перевізників через блокаду кордону з Україною

Торговельні асоціації та спілки щонайменше чотирьох країн Європейського Союзу закликали бойкотувати перевізників із Польщі через блокаду на кордоні з Україною, яку вони влаштували понад місяць тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", у розпорядженні якого є звернення спілок.

У зверненні спілки закликають усі компанії ЄС та їхні транспортні сектори не поновлювати старі контракти й не укладати нові з польськими транспортними компаніями, поки вони продовжуватимуть блокувати польсько-український кордон.

Вони нагадують, що в результаті понад місяця блокади в Україні зросли ціни й не вистачає пального, експорт з України впав у листопаді на 40%, а двоє українських водіїв померли у черзі з понад 2500 ваговозів.

На думку підписантів звернення, бойкот у ЄС спонукатиме польських перевізників швидко завершити блокаду.

"Ринок Західної Європи для цих (польських. – Ред.) компаній є більш важливим за український транспортний ринок. Ми не маємо жодних проблем із діями профспілок, і польські транспортні спілки можуть проводити їх всередині Польщі, без завдання шкоди державі, що б’ється у важких боях за всіх нас", – йдеться у зверненні.

Як зазначає "Укрінформ", документ підписали представники Бізнес-клубу Бельгія-Україна, Українсько-австрійської асоціації, Торговельної палати Нідерланди-Україна, Української торговельної палати в Італії.

Як відомо, блокада кордону з Україною, влаштована групою польських перевізників, триває вже понад місяць. Віднедавна до неї приєдналися словацькі перевізники.

Уряди України та Польщі останніми тижнями ведуть діалог у спробах знайти компромісні рішення для розблокування кордону. У Мінінфраструктури заявили, що очікують від Польщі відновлення перемовин з блокувальниками після того, як у пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" почали пропускати порожні вантажівки.

У Єврокомісії заявили, що виступають проти відновлення системи видачі дозволів для українських далекобійників, що вимагають польські та словацькі блокувальники кордону.

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