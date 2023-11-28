Прем'єрка Естонії відреагувала на чутки щодо намірів перейти на роботу в Єврокомісію

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що вона наразі не планує балотуватися до Європарламенту на виборах у 2024 році, аби стати членом Єврокомісії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю виданню Postimees, яке наводить ERR.

Водночас Каллас не дала твердої обіцянки не брати участі в цих виборах, сказавши, що в політиці все може змінитися за лічені тижні, і вона не може дати твердої відповіді, але наразі в неї немає таких планів.

"Я не збираюся балотуватися до Європарламенту. Це той випадок, коли мене критикують за рішення, які я прийняла, але якщо справи почнуть поліпшуватися завдяки рішенням, які я прийняла, то сяятиме хтось інший".

В Естонії нещодавно з'явилась інформація про наміри Каллас піти з посади голови Партії реформ, щоб брати участь у виборах до Європарламенту і стати членом Єврокомісії від Естонії.

Нагадаємо, 18 листопада делегати Партії реформ переобрали головою політсили прем’єр-міністерку Каю Каллас, але при цьому третина з тих, хто голосував, не підтримав її кандидатуру.

Однак влітку Каллас потрапила в скандал через те, що компанія її чоловіка продовжувала вести бізнес у Росії – та її відмову йти у відставку після того, як це стало публічним. Детальніше про це читайте в матеріалі "ЄвроПравди".

Уряду Каллас закидали й інші питання, зокрема демографічну кризу, підвищення податків і "тиск на опозицію".

Також стало відомо, що Каллас зацікавлена в посаді генсека НАТО.