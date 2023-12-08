СМИ: Экс-премьер Италии не хочет идти в президенты Еврокомиссии, несмотря на лоббирование Макрона

Бывший премьер-министр Италии и председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги не заинтересован в том, чтобы стать президентом Еврокомиссии, несмотря на то, что его кандидатуру лоббирует президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщил информированный источник.

По словам близкого к нему источника, 76-летний политик не хочет занимать должность президента Еврокомиссии.

Этой информации предшествовала публикация в итальянском издании La Repubblica, что президент Франции убеждает других европейских лидеров, чтобы они согласовали кандидатуру Драги на должность следующего председателя Еврокомиссии.

Офис Макрона заявил, что не комментирует эти сообщения, которые ссылаются на дипломатические источники в Париже и Брюсселе.

Примечательно, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чей мандат истекает в следующем году, попросила Драги разработать план повышения экономической конкурентоспособности ЕС на фоне вызовов, с которыми он сталкивается, в частности переход на более экологически чистую энергию.

Драги возглавлял ЕЦБ в 2011-2019 годах, помогая провести еврозону через кризис суверенного долга. В 2021-2022 годах он был премьер-министром Италии.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы после окончания полномочий Йенса Столтенберга следующим генсеком НАТО назначили нынешнего президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

В то же время премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что она пока не планирует баллотироваться в Европарламент на выборах в 2024 году, чтобы стать членом Еврокомиссии.

Также стало известно, что Каллас заинтересована в должности генсека НАТО.