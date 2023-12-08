Фінляндія вірить, що Китай допоможе з розслідуванням пошкодження Balticconnector

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що довіряє китайській владі у допомозі з розслідуванням пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі, до якого могло бути причетне китайське судно NewNew Polar Bear.

Про це Валтонен сказала в коментарі Politico, повідомляє "Європейська правда".

Голова фінського МЗС вважає, що Китай сприятиме розслідуванню обставин пошкодження газогону після того, як NewNew Polar Bear фізично прибув до КНР.

"На дипломатичному рівні Китай пообіцяв свою допомогу в розслідуванні, і ми віримо, що вони допоможуть нам у цьому, щоб ми провели ретельне і прозоре розслідування", – додала вона.

За словами Валтонен, розслідування щодо судна у Фінляндії "ще не відбулося", але вона очікує, що "протягом декількох днів буде більше інформації".

Як відомо, влада Фінляндії та Естонії розслідують ураження газопроводу Balticconnector і телекомунікаційного кабелю, що з'єднує дві країни, які були пошкоджені приблизно 7-8 жовтня.

Після попереднього розслідування влада зосередилася на китайському судні NewNew Polar Bear, яке перебувало в цьому районі під час пошкодження інфраструктурних об’єктів. Фінська поліція вважає, що судно могло кинути якір на морське дно, розірвавши трубопровід і численні телекомунікаційні кабелі.

Голова МЗС Естонії Маргус Тсахкна раніше заявив, що тривалість розслідування буде залежати "від Китаю – наскільки Китай готовий до співпраці".