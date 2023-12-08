Финляндия верит, что Китай поможет с расследованием повреждения Balticconnector

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что доверяет китайским властям в помощи с расследованием повреждения газопровода Balticconnector в Балтийском море, к которому могло быть причастно китайское судно NewNew Polar Bear.

Об этом Валтонен сказала в комментарии Politico, сообщает "Европейская правда".

Глава финского МИД считает, что Китай будет способствовать расследованию обстоятельств повреждения газопровода после того, как NewNew Polar Bear физически прибыл в КНР.

"На дипломатическом уровне Китай пообещал свою помощь в расследовании, и мы верим, что они помогут нам в этом, чтобы мы провели тщательное и прозрачное расследование", – добавила она.

По словам Валтонен, расследование в отношении судна в Финляндии "еще не произошло", но она ожидает, что "в течение нескольких дней будет больше информации".

Как известно, власти Финляндии и Эстонии расследуют поражение газопровода Balticconnector и телекоммуникационного кабеля, соединяющего две страны, которые были повреждены примерно 7-8 октября.

После предварительного расследования власти сосредоточились на китайском судне NewNew Polar Bear, которое находилось в этом районе во время повреждения инфраструктурных объектов. Финская полиция считает, что судно могло бросить якорь на морское дно, разорвав трубопровод и многочисленные телекоммуникационные кабели.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна ранее заявил, что продолжительность расследования будет зависеть "от Китая – насколько Китай готов к сотрудничеству".