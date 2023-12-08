Румунія привітала зміни до українського закону про нацменшини

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску відзначила ухвалення Україною поправок до законодавства про національні меншини з урахуванням рекомендацій Ради Європи та ЄС.

Про це Одобеску написала у Twitter (X) за підсумками консультацій із віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю поправки України до законодавства, пов’язаного з національними меншинами в Україні – це позитивний крок уперед. Румунія продовжить сприяти прозорому й конструктивному підходу до цього питання", – зазначила голова румунського МЗС.

Welcoming the 🇺🇦 amendments to legislation relevant to national minorities in Ukraine – a positive step forward. 🇷🇴 will continue to promote a transparent and constructive approach on this matter. @StefanishynaO pic.twitter.com/OLk5qGsaje December 8, 2023

В окремому дописі Одобеску розповіла про консультації з Ольгою Стефанішиною, під час яких підтвердила підтримку Румунією відкриття переговорів про вступ України та Молдови до ЄС

"Домовились працювати над підвищенням рівня наших двосторонніх відносин до стратегічного партнерства", – додала вона.

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю підписав закон №10288-1 про зміни до законодавства про національні меншини, які враховують рекомендації Європейської комісії та необхідні для подальшого руху до членства в ЄС.

Зеленський підписав закон того ж дня, коли його за основу та в цілому схвалила Верховна рада. Він, нагадаємо, необхідний, аби врахувати експертну оцінку Ради Європи та виконати критерій Єврокомісії для відкриття переговорів про вступ до ЄС.