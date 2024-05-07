У Польщі 13 осіб постануть перед судом за масштабну торгівлю кокаїном

У Польщі офіційно висунули звинувачення 13 особам у масштабній торгівлі кокаїном та опіумом.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Прокуратура у Гданську за підсумками розслідування оголосила звинувачення щодо 13 осіб, з яких восьмеро – громадяни Польщі, четверо – колумбійці та один громадянин Ірану. Їм від 30 до 75 років.

Як вважають, група була активною у період з лютого 2016 до кінця 2019 року і діяла у кількох польських містах, а також на території Німеччини, Іспанії, Британії, Грузії, Азербайджану, Ірану, Колумбії і Канади.

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Серед випадків, які їм інкримінують – імпорт майже 2 тонн кокаїну до Польщі, вивезення понад 166 кг кокаїну з Польщі до Німеччини, перевезення 40 кг опіуму з Нідерландів до Британії, перевезення опіуму до Польщі, Канади, Британії.

У найгучнішому "польському" випадку наркотики замаскували під вантаж крейди від колумбійської для польської компанії і таким чином привезли у Гдиню. Правоохоронці запідозрили обман, оскільки такий товар виробляється у Польщі і його імпорт з такої далекої країни виглядав дивно.

Контейнери дуже довго простояли на митниці, доки за ними врешті приїхали з Німеччини четверо колумбійців та іранець. З того моменту правоохоронці почали стежити за ними та з'ясували, що йдеться про мережу наркоторговців.

Учасникам групи загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці квітня у супермаркетах Німеччини виявили десятки кілограмів кокаїну в ящиках для бананів.

У Швеції тоді ж заявили про одну з найбільших в історії країни операцій з вилучення кокаїну – у порту біля Стокгольма конфіскували близько 1,4 тонни наркотику.