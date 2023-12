Румыния приветствовала изменения в украинский закон о нацменьшинствах

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску отметила принятие Украиной поправок в законодательство о национальных меньшинствах с учетом рекомендаций Совета Европы и ЕС.

Об этом Одобеску написала в Twitter (X) по итогам консультаций с вице-премьером Ольгой Стефанишиной, сообщает "Европейская правда".

"Приветствую поправки Украины в законодательство, связанное с национальными меньшинствами в Украине – это позитивный шаг вперед. Румыния продолжит способствовать прозрачному и конструктивному подходу к этому вопросу", – отметила глава румынского МИД.

Welcoming the 🇺🇦 amendments to legislation relevant to national minorities in Ukraine – a positive step forward. 🇷🇴 will continue to promote a transparent and constructive approach on this matter. @StefanishynaO pic.twitter.com/OLk5qGsaje