Глава МЗС Естонії засудив кібератаки РФ проти Британії

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна стверджує, що кібератаки проти громадських діячів у Великій Британії, за якими, як вважають, стоїть Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії, спрямовані на підрив демократичних процесів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

"Заява уряду Великої Британії про те, що Федеральна служба безпеки Росії роками здійснює кібератаки на демократичні інститути у Великій Британії з метою підриву демократичного процесу, ще раз доводить, що Росія становить загрозу не лише в Україні, де вона веде криваву загарбницьку війну, але й намагається завдати шкоди іншим країнам", – заявив Тсахкна.

"Естонія виступає за країни, які поважають міжнародне право в кіберпросторі. Ми вважаємо вкрай важливим збереження відкритого, стабільного і безпечного кіберпростору. Для цього держави повинні діяти відповідально і дотримуватися норм міжнародного права", – наголосив він.

Міністр додав, що Естонія підтримує заяву Великої Британії про те, що нещодавні масові кібератаки були справою рук ФСБ, а точніше підрозділу під назвою Star Blizzard.

Більшість країн-членів ЄС та інших країн-союзників займають таку ж позицію.

"Ми запевняємо [Велику Британію], що Естонія і всі наші найближчі союзники віддані справі захисту кіберпростору і готові дати повну відповідь на загрози, пов'язані з кібератаками", – додав міністр Тсахкна.

7 грудня уряд Великої Британії звинуватив російську ФСБ у спробах втручання в політичні процеси за допомогою кібератак. Заступник міністра закордонних справ Лео Докерті заявив у Палаті громад, що проти двох осіб з хакерської групи Star Blizzard були запроваджені санкції, один з них – діючий офіцер ФСБ.

Вважається, що ця група підконтрольна підрозділу "Центр 18" ФСБ РФ. Її звинувачують у здійсненні сотень цілеспрямованих хакерських атак на британських політиків, державних службовців, працівників аналітичних центрів, журналістів, науковців та інших учасників публічного життя.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу засудив зловмисні кібервтручання у виборчі процеси та роботу інституцій після заяв Британії зі звинуваченнями на адресу ФСБ.