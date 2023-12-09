Глава МИД Эстонии осудил кибератаки РФ против Британии

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна утверждает, что кибератаки против общественных деятелей в Великобритании, за которыми, как считают, стоит Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, направлены на подрыв демократических процессов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

"Заявление правительства Великобритании о том, что Федеральная служба безопасности России годами осуществляет кибератаки на демократические институты в Великобритании с целью подрыва демократического процесса, еще раз доказывает, что Россия представляет угрозу не только в Украине, где она ведет кровавую захватническую войну, но и пытается нанести вред другим странам", – заявил Тсахкна.

"Эстония выступает за страны, которые уважают международное право в киберпространстве. Мы считаем крайне важным сохранение открытого, стабильного и безопасного киберпространства. Для этого государства должны действовать ответственно и соблюдать нормы международного права", – подчеркнул он.

Министр добавил, что Эстония поддерживает заявление Великобритании о том, что недавние массовые кибератаки были делом рук ФСБ, а точнее подразделения под названием Star Blizzard.

Большинство стран-членов ЕС и других стран-союзников занимают такую же позицию.

"Мы заверяем [Великобританию], что Эстония и все наши ближайшие союзники преданы делу защиты киберпространства и готовы дать полный ответ на угрозы, связанные с кибератаками", – добавил министр Тсахкна.

7 декабря правительство Великобритании обвинило российскую ФСБ в попытках вмешательства в политические процессы с помощью кибератак. Заместитель министра иностранных дел Лео Докерти заявил в Палате общин, что против двух человек из хакерской группы Star Blizzard были введены санкции, один из них – действующий офицер ФСБ.

Считается, что эта группа подконтрольна подразделению "Центр 18" ФСБ РФ. Ее обвиняют в осуществлении сотен целенаправленных хакерских атак на британских политиков, государственных служащих, работников аналитических центров, журналистов, ученых и других участников публичной жизни.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза осудил злонамеренные кибервмешательства в избирательные процессы и работу институтов после заявлений Британии с обвинениями в адрес ФСБ.