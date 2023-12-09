Азербайджан отримав регіональну підтримку для проведення кліматичного саміту COP29

Азербайджан, схоже, буде приймати саміт з питань зміни клімату COP29 наступного року після того, як в суботу заручився підтримкою інших країн Східної Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Країни східноєвропейського регіону, який має прийняти саміт наступного року, підтримали заявку Баку під час саміту COP28 в Дубаї, розблокувавши геополітичний глухий кут щодо наступної глобальної зустрічі для вирішення проблеми зміни клімату.

Два джерела, знайомі з ходом переговорів, повідомили Reuters, що країни регіональної групи офіційно підтримали заявку Азербайджану на засіданні в суботу вдень.

"Ми дуже вдячні всім країнам, зокрема Східноєвропейській групі та Об'єднаним Арабським Еміратам, що приймають саміт, за їхню підтримку", – заявив міністр екології країни Мухтар Бабаєв на саміті COP28.

Рішення про приймаючу сторону було відкладено після того, як Росія заявила, що накладе вето на будь-яку заявку країни Європейського Союзу на проведення саміту.

Заявка Баку все ще потребує офіційного схвалення з боку майже 200 країн, присутніх на переговорах COP28, але делегати заявили в суботу, що очікують, що це голосування буде лише формальністю.

Місця проведення кліматичних самітів ООН зазвичай оголошуються за кілька років до їх початку, і тупикова ситуація, в якій опинився Баку, залишила йому мало часу на підготовку до масового зібрання.

Речник Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджизада заявив Reuters у п'ятницю, що Баку добре підготовлений до проведення саміту, з достатньою кількістю майданчиків і зручностей.

Цьогорічний кліматичний саміт ООН в ОАЕ був найбільшим за всю історію, в ньому зареєструвалося понад 110 000 делегатів.

Головування на кліматичному саміті ООН дає країні величезний вплив на його порядок денний і результати.

У четвер Азербайджан і Вірменія оголосили про угоду, яка дозволить Баку подати заявку на участь у COP29 без загрози вето з боку Вірменії.

Раніше агентство Reuters повідомило, що Молдова висунула свою кандидатуру на головування у COP наступного року і Сербія також розглядає таку можливість.

Однак ці пропозиції прозвучали ще до угоди між Баку і Єреваном.

Нагадаємо, що Росія протягом багатьох місяців блокувала роботу ОБСЄ, передусім виступаючи проти обрання Естонії головуючою у 2024 році державою. Голова російського МЗС Сергєй Лавров до останнього не виключав, що заблокує діяльність ОБСЄ, не голосуючи за ключові кадрові рішення.

Позаяк в ОБСЄ всі рішення мають ухвалюватись консенсусом, через обструкцію Москви решта держав пішли на поступки й підтримали нейтральну Мальту, на яку РФ уже погодилась.